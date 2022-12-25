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صحفي رياضي لقناة القاهرة الإخبارية: الإصابات تضرب لاعبي بايرن ميونخ

كتب:

هانى حسن
02:15 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
ساديو ماني

ساديو ماني

قال هاني دانيال، صحفي رياضي من برلين، إن نادي «بايرن ميونخ»، يعاني من كثرة الإصابات أهمها «ساديو ماني» وحارس المرمى مانويل نوير، الذي انتهى الموسم بالنسبة لهما، ويحاول النادي تجديد صفوفه بضم حارس مرمى جديد.

البايرن يبحث عن حل مؤقت لحراسة المرمى

وأضاف «دانيال»، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن البايرن يبحث عن حل مؤقت لحراسة المرمى للاستعانة به حتى نهاية الموسم، وليس حارس بصفة أساسية ويكون بديلًا لـ«نوير»، وهذه مشكلة كبيرة تواجه النادي وهناك خلاف داخل مجلس الإدارة للبحث عن بديل لنوير، خاصة أنه يبلغ من العمر 36 عامًا.

وأشار الصحفي الرياضي، إلى أن بايرن ميونخ، مرشح لدوري ابطال أوروبا، بصفة مستمرة لخبراته وتاريخه، لكن في بعض الأحيان نظرًا لهيمنته على الدوري الألماني، عندما يخرج للعب مع أندية أوروبية أخرى لا يستطيع مجاراتها في الملعب، وهو ما حدث مع الفرق الإسبانية.

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