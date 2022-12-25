الملحن مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع رامي صبري في ألبوم «معايا هتبدع»

كشف الملحن مدين عن تعاونه مع الفنان رامي صبري فى ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «معايا هتبدع»، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وكتب «مدين» تفاصيل الأغاني التي يتعاون من خلالها مع رامي صبري، قائلا «كلها أيام وهتسمعوا ألحاني مع أخويا وصديقي الفنان رامي صبري، بإذن الله الألبوم يعجبكم ويكسر الدنيا كالعادة».

مدين يتعاون مع رامي صبري في أغنيتين

وكشف مدين عن موعد طرح الأغنيتين «أغنية حبينا هتسمعوها بإذن الله يوم 29 ديسمبر، كلمات تامرحسين وتوزيع طارق مدكور، وأغنية فاكر نفسك هدية هتسمعوها يوم 6 يناير، كلمات أحمد علي موسى، وتوزيع جلال الحمداوي».

يُذكر أن الفنان رامي صبرى سيطرح اليوم ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد باسم «يمكن خير»، والتي يتعاون فيها مع الشاعر أحمد علي موسى، وهي من ألحان رامي صبري، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وستُطرح على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».