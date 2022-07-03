مدين يرفض اعتذار حسن شاكوش: «اعتباري ما اتردش».. فيديو

حل الملحن محمد مدين ضيفا على برنامج عرب وود، الذي تحدث خلاله عن اعتذار حسن شاكوش الذي نشره منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بعد اتهام الأول بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية.

مدين: الاعتذار ميرضنيش

وقال مدين خلال البرنامج إنه يرفض اعتذار حسن شاكوش: «الاعتذار اللي نازل ميرضنيش طبعا لأنه منفاش الاتهام، واعتذاره ممكن يكون بسبب حذف أغنية بنت الجيران من على يوتيوب أو ضغط».

وأضاف مدين: «هذا لم يرضيني وفي نفس الوقت لم أنتظر منه أي اعتذار أنا اللي منتظره رد اعتباري والناس تعرف كل حاجة حصلت، وأغنية بنت الجيران سبب وجودها أننا سمحنا بكده مش أكتر».

حذف أغنية بنت الجيران

وتم مؤخرا حذف أغنية بنت الجيران من على موقع يوتيوب ردا على ما قاله حسن شاكوش بشأن سرقة لحن أغنية حاجة مستخبية، وقرر مدين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاكوش.

وعاد شاكوش مره أخرى للظهور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موجها الاعتذار للملحن محمد مدين ومحمد حماقي، قائلا: «كل الوسط الفني اخواتي، وأستاذ محمد حماقي، ومدين أخويا».