مقتل امرأة و4 أشخاص في إطلاق نار ببريطانيا خلال الاحتفال بعيد الميلاد

لقيت امرأة بريطانية، مصرعها، في عملية إطلاق نار أثناء احتفالها بليلة عيد الميلاد في إحدى الحانات.

وقامت الشرطة بتطويق الحانة بعد إطلاق نار عشية عيد الميلاد، وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 26 عاما قُتلت عندما فتح مسلح النار على حانة مزدحمة عشية عيد الميلاد، وأنها لم تكن مقصودة، وكانت الشابة تحتفل مع أختها وأصدقائها في إحدى الحانات في منطقة والاسي، بالقرب من ليفربول.

وتابعت الصحيفة أن أربعة رجال قد أصيبوا في الهجوم، من بينهم رجل يبلغ من العمر 28 عاما، ولا يزال في حالة حرجة.

الشرطة لا تعتقد أن الصحية كانت «مستهدفة»

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تعتقد أن المسلح أطلق النار باتجاه المدخل الأمامي للحانة، كما افترض أحد الجيران الذي سمع إطلاق النار أنه كان صوت الألعاب النارية الاحتفالية لموسم الأعياد.

وقالت الشرطة إنه بعد دقائق، شوهدت سيارة داكنة اللون وهي تغادر موقف السيارات، بينما قالت محققة الشرطة سو كومبس في مؤتمر صحفي: «للأسف، تعرضت الضحية، وهي امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا، لإصابة خطيرة برصاصة في رأسها، وتم نقلها إلى مستشفى ألرو بارك لكنها توفيت بعد ذلك بوقت قصير».

وتابع بيان الشرطة: «لا نزال في مراحل مبكرة للغاية من التحقيق، لكننا لا نعتقد أن الضحية في هذه القضية قد تم استهدافها، فهي كانت تستمتع بعيد الميلاد مع أختها وأصدقائها في وقت كان ينبغي أن يكون هادئًا».