بدء توافد الأقباط على كاتدرائية العذراء للكاثوليك لحضور قداس عيد الميلاد

بدأ توافد الأقباط منذ قليل، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، ورجال الدولة، وعدد من الوزراء والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الكنائس على كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، لحضور قداس عيد الميلاد، الذي يتراسه البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ويشاركه في الصلاة الأنبا باخوم، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك.

مزود البقر ومجسمات الميلاد أبرز مظاهر الاحتفال

كما تزينت الكاتدرائية من الداخل بأضواء الميلاد، ووضع «مزود البقر»، الذي ولدت فيه السيدة العذراء السيد المسيح، في ساحتها، والذي يمثل قصة الميلاد، التى يحبها كل المصريين، بالإضافة إلى بعض المجسمات التي تروي قصة الميلاد وزينة الكريسماس.

وشهدت كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، تعزيزات أمنية لحماية المصلين خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وكذلك نشاط الكشافة بالكنيسة، الذي ينظم الدخول لحضور القداس، وينظم أعمال التفتيش لمنع حدوث الفوضى قبل بدء الاحتفال.

احتفال الكنائس الغربية بعيد الميلاد

وجدير بالذكر، أن الكنائس الغربية الكاثوليكية والأسقفية والكنيسة السريان الأرثوذكس، تحتفل الليلة بقداس عيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن يصلي غدا الروم الأرثوذكس قداس العيد، حيث يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي الاحتفالي الأحد 25 ديسمبر الجاري، وذلك في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.