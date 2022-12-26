السيسي: الدولة تحركت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكلور والغازات الطبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية عندما تحركت لتصنيع بعض المواد الاستراتيجية كان من بينها الكلور والغازات الطبية، متابعا: «لما اتكلمنا في موضوع الغازات الطبية، كان إنتاجنا قبل كده يكفينا، لكن أزمة كورونا تسببت في مشكلة لنا، وبالتالي أكدنا على ضرورة أن يكون لدينا الكميات التي تكفي الواقع الذي نعيشه، والتطور المحتمل في الخدمة الطبية خلال السنوات المقبلة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش: «التطورات الموجودة في العالم خلال الفترة الراهنة، جعلت هناك حالة من عدم الاستقرار في مسألة التعاقدات وبالتالي، زادت تكلفة التعاقدات والتوقيتات اختلفت».

وأكد الرئيس: «الـ3 سنوات الماضية التي شهدت أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ما أكد ضرورة أن يكون لدينا إنتاج محلي ذاتي لبعض المواد التي لا نستطيع الاستغناء عنها، وإحنا بنفتح مصنع الأسمدة الفوسفاتية قلنا للشركات تعالوا اعملوا لنا مصنع أسمدة أزوتية بواقع 6 مصانع أرجو إننا نفتتحهم خلال شهر فبراير أو شهر مارس».