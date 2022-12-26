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السيسي يوجه بالإفراج عن أول قافلة من المستلزمات الطبية المحتجزة بالمواني

كتب:

نرمين عفيفي
10:53 ص | الإثنين 26 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قلة البيانات وعدم التصدي للحديث عن إجراءات تتخذها الدولة يتيح فرصة للشائعات، موجهًا الحكومة بالإفراج عن أول قافلة من المستلزمات الطبية المحتجزة من المواني.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في المنطقة الصناعية بأبو رواش بالجيزة: «الناس تشوف حجم المواد اللي هتخرج من المواني، خلال الفترة القليلة المقبلة».

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