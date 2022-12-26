الرئيس السيسي: الدولة حريصة على استقرار أسعار مدخلات الزراعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ حجم الإنتاج المتوقع من افتتاح مصنع «الأسمدة الأزوتية» للدولة يصل إلى 720 ألف طن «أسمدة أزوتية» بما يجابه التطوّر الذي تقوم به مصر، مضيفًا أنَّه «لو أن الأسمدة تكفي ويفيض منها سيتم تصدير ما يتبقى، وأقول للمزارعين أننا حريصين على استقرار مدخلات الزراعة، وبالتالي عدم زيادة الأسعار بقيمة مناسبة».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم، في حفل افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية في «أبو رواش» بمحافظة الجيزة.