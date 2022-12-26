«البحوث الإسلامية»: نفّذنا 21 قافلة دعوية للتحذير من خطر الفساد

رصد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الحصاد السنوي لعام 2022م، إذ أسهم المجمع بدور مهم في التوعية بأهمية مواجهة الفساد بجميع أشكاله وصوره، انطلاقًا من توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بضرورة التعامل المباشر مع القضايا الملحّة التي تؤرق أفراد المجتمع، وتُمثّل تحديًا لجهود الدولة التنموية، واستجابة للاستراتيجية العامة للدولة المصرية والتي تتوافق مع المضي قُدمًا في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أن تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تحميه استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.

لقاءات دعوية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته قد عقدوا لقاءات مباشرة مع فئات الجمهور المتنوعة لمواجهة هذه السلوكيات السلبية، حيث بلغ عدد هذه اللقاءات نحو 21672 لقاء توعويًّا بالمساجد، وقصور الثقافة، والنَّوادي، ومراكز الشُّرطة، ومراكز الشباب، والمدارس والمعاهد والجامعات في مختلف محافظات الجمهورية.

وحول المفاهيم المهمة المرتبطة بهذه القضية، أوضح أن أبرزها: مواجهة الفساد ضرورة مجتمعية، استراتيجية مكافحة الفساد في إطار النظرة الإسلامية السليمة للمجتمع، مخاطر المخالفات المالية والإدارية على الفرد والمجتمع، تحذيرات النصوص الشرعية من الفساد، إلى غير ذلك من المفاهيم التي تسهم في مواجهة هذا الداء وتحمي الوطن وتدفع بمعدلات التنمية.

إطلاق 21 قافلة دعوية

وفيما يتعلق بالقوافل التي نظمتها الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني لمكافحة الفساد والحفاظ على مقدرات الدولة والمال العام، شهد إطلاق نحو 21 قافلة دعوية استهدفت مجموعة من الرسائل المهمة التي تسهم في توعية الجمهور بأضرار هذه السلوكيات السلبية وكيفية التعامل مع من يقومون بمثل هذه الأفعال، فضلًا عن الإجراءات الوقائية اللازمة لإغلاق الطرق أمام كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تخالف الشرع وتتعارض مع واجب الانتماء للوطن.

استعرضت مجلة الأزهر مجموعة من المقالات العلمية لكبار العلماء بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى بعض المتخصصين والخبراء في الجوانب الإدارية لمواجهة هذه القضية الخطيرة.