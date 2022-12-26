القوات المسلحة: بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل «قيد الموردين» للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي (2023 - 2024)، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وسيتمّ فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة، والتي تنتهي الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 يونيو المقبل، والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي (2023 - 2024) من خلال تسجيل تلك الشركات البيانات الخاصة بها على موقع «منظومة إصدار الموافقات الأمنية» من خلال الرابط الآتي: https://sapprovals.mod.gov.eg اعتباراً من أول يناير.

وعقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عالية بكافة البيانات، والأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجاري - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر).