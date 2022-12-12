القوات المسلحة تكرّم الفريق البحثي المشارك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بالأنشطة العلمية والبحثية، وفي إطار تحقيق الاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية، فضلا عن تقييمه ضمن أفضل 5 فرق في مجال السلامة البيولوجية، بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM التي أقيمت بمدينة باريس بفرنسا، بمشاركة أكثر من 7 آلاف طالب يمثلون 350 فريقا بحثيا لـ46 دولة على مستوى العالم، للمنافسة على إيجاد الحلول العلمية غير التقليدية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التخليقية في مجالات التشخيص والعلاج لمختلف الأمراض.

واختار الفريق البحثي، أحد الأمراض الوراثية للأطفال نتيجة بعض الطفرات الجينية والتي يصعب تشخيصها والعمل على اكتشافها مبكرا، بواسطة ابتكار اختبار تشخيصي منخفض التكلفة مع إمكانية تطبيقه بسهولة داخل العيادات والمستشفيات.

وشهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل تكريم الفريق البحثي بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أولياء أمور الفريق البحثي.

وألقى اللواء طبيب خالد شكري، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، ما أسهم في حصول فريقها البحثي على تلك الجائزة المتميزة، كما ألقى المشرف العام للفريق البحثي، كلمة وجّه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي وفرت الإمكانيات كافة، التي مكنت من تحقيق ذلك التميز، أعقبها تكريم أعضاء الفريق البحثي الذين تمكنوا من تقديم صورة مشرفة وتحقيق نتائج مبهرة وفقا للمعايير والأسس التي نُظمت بها المسابقة.

وفي نهاية الحفل، ألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الحضور، كما قدّم التهنئة للفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة، مشيدا بتميّزهم ومساهمتهم في إظهار النموذج المشرف للشباب المصري الطامح لتحقيق الريادة بمختلف المجالات التي يشارك بها، مؤكدا أنّ القوات المسلحة لا تدخر جهدا من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة، بما يدعم تحقيق المنظومة الطبية المتكاملة بالمواصفات والمعايير العالمية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.