السيسي ينحاز للشعب: «حاسس بيكم» (ملف خاص)

«حاسس بيكم ولا بد من تكاتف الجميع لمواجهة غلاء الأسعار»، جملة لخصت مدى اهتمام القيادة السياسية بالأحوال المعيشية للمواطنين، إذ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه، مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، بمجمع الصناعات الكيماوية بـ«أبورواش»، على طمأنة المواطنين من خلال رسائل موجزة، انطلقت من عدة محاور، أبرزها أهمية التكاتف لمواجهة غلاء الأسعار، قائلاً: «هذا هو الوقت الحقيقى لإبراز حرصنا على بعضنا البعض، ونحن نتحدث هنا عن الطعام والشراب والسلع الأساسية».

الرئيس يصارح المصريين ويجيب عن كل ما يدور في أذهانهم

وتعمد الرئيس طمأنة المصريين بشأن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه قريباً، وقال إن ذلك أمر ضرورى لتطوير الهيئة «وقلت لرئيس الهيئة لو عاوزين نعمل تطوير للقناة هتجيب منين؟ قال لى هروح لوزير المالية، هقول لكم رقم كاشف جداً، قناة السويس بافتتاحها الجديد من 1975 لليوم جابت تقريباً نحو 200 مليار دولار، لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه فى صندوق، كانت ممكن أمور كتير تتغير.. وهو الصندوق دخل البرلمان ليه؟ علشان يكون فيه إشراف عليه».

وحرص «السيسى» على توجيه الحكومة بأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد تخصيص صندوق لدعم الأسرة المصرية فى أوقاتها الحرجة، ومن يخطط للزواج يجب عليه وضع مبلغ فى الصندوق، والحكومة من جانبها، تسهم بنفس القدر الذى يسهم به المتزوجون. وقال الرئيس إن الخلافات الأسرية قد تسفر عن توقف عائل الأسرة عن الإنفاق على أولاده، وبالتالى يتحول الأبناء إلى «ضحية للخلافات»، لذا يجب تأسيس الصندوق لحماية الأبناء من تداعيات الطلاق.