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انفجار حافلة في بوركينا فاسو ووفاة 10 أشخاص

كتب:

عمرو حسني
10:13 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
انفجار حافلة

انفجار حافلة

وقع انفجار في حافلة بدولة بوركينافاسو، في غرب قارة أفريقيا في المنطقة الحدودية مع دولة النيجر، بحسب قناة «العربية» السعودية.

وأصدرت الدولة، بيانا توضح فيه أنه بعد ظهر 25 ديسمبر 2022، تم ارتطام حافلة نقل عام بلغم على محور فادا نجورما كانتشاري، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بجروج.

وجرى إدخال هؤلاء الأشخاص إثر ذلك، إلى مستشفى فادا نجورما، وقد يرتفع أعداد المصابين والوفيات الساعات المقبلة، خاصة أن أغلب الضحايا من الأطفال والنساء.

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