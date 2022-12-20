حافلة المغرب تتحرك في شوارع المملكة وسط حفاوة كبيرة (صور)

احتشد بعض المواطنين المغاربة في مطار محمد الخامس الدولي بالعاصمة المغربية كازابلانكا لاستقبال نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم الذي عاد إلى أرض المملكة بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر.

حفاوة بأبطال المغرب في الصحف والمطار

وحرصت الصحف المغربية على إبراز استقبال الأبطال، فقال موقع «اليوم24» المغربي، إنه جرى استقبال نجوم المنتخب برش المياه على الطائرة في احتفال دولي متعارف عليه بالطائرات.

استقبال ملكي في انتظار النجوم

وذكر موقع «هبة بريس»، أن عددا كبيرا من المواطنين احتشد في المطار للاحتفاء بالأبطال، فيما تحركت حافلة المنتخب في الشوارع المغربية لمشاركة الجماهير فرحتهم، وسيقف الأتوبيس في القصر الملكي من أجل تكريم ينتظر اللاعبين من قبل ملك المغرب محمد السادس.

مشوار المغرب في كأس العالم 2022 بقطر

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يحصل على المركز الرابع بعد فوزه على منتخبات إسبانيا والبرتغال وبلجيكا قبل أن تهزمه فرنسا ليلعب على المركز الرابع والثالث، ويخسر على يد كرواتيا.