المشرف الفني لمدرسة الخط العربي: تأثيرها ممتد منذ قرن.. وتجذب عاشقيه حول العالم

قال سعد غزال، المشرف الفنى بمدرسة خليل أغا للخط العربى، إن رسالة المدرسة تهدف إلى تخريج أجيال جديدة من الخطاطين لديها القدرة على مواجهة التحديات التى طرأت على فن الخط وأثرت عليه كثيراً بسبب التقدم التكنولوجى الذى أثر سلباً على هذا الفن، مشيراً، فى حواره لـ«الوطن»، إلى أنها تختص بالحفاظ على الخط العربى من خلال تخريج أجيال جديدة عاشقة للخط، ولا تهتم بالجانب المادى من تعليمه بقدر الاهتمام بالحفاظ على قيمة الخط، وأنها ما زالت تجذب أنظار طالبى العلم من مختلف دول العالم، وإلى نص الحوار:

ما دور مدرسة الخط العربى فى الحفاظ على هذا الفن؟

- لها دور عظيم فى الحفاظ على أنواع الخط، فدور مدرستنا العريقة ما زال حياً ورسالتها ما زالت ممتدة بعد قرن من إنشائها، وما زال لها تأثير محلى وعالمى، تلك أمور جعلت الكثير من طلاب الخط العربى حول العالم يقدّمون للدراسة بها لنيل شرف شهادتها.

سعد غزال: نسعى لتخريج أجيال عاشقة للخط العربي لمواجهة التأثير السلبي للتقدم التكنولوجي

ما شروط الالتحاق بالمدرسة المصرية للخط العربى فى القاهرة؟

- لازم يكون المتقدم معاه نسخة من آخر مؤهل دراسى حصل عليه، وألا يقل المؤهل عن شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسى، وأن يجتاز الطالب المتقدّم امتحاناً تحريرياً فى خطى الرقعة والنسخ، وكذلك الإملاء.. هذه أهم الشروط.

وبالنسبة لطلاب التخصص.

- عندنا التخصّص والتذهيب تكون الدراسة فيه لمدة سنتين، ويُشترط للالتحاق بتلك المرحلة التى تلى مرحلة الدبلوم مباشرة حصول الدارس على دبلوم الخط العربى بمجموع لا يقل عن 60%، وتكون دراسة التخصّص والتذهيب عامين دراسيين.

المناهج نظرية وعملية وشفهية ونركز على «الثلث والفارسي والديواني والنسخ والرقعة» والرسم الزخرفي

ممَ تتكون مناهج الدراسة فى مدرسة خليل أغا؟

- تتكون المناهج بمدرسة خليل أغا للخط العربى من جوانب نظرية وعملية وشفهية، منها مواد الخط العربى بأنواعه المختلفة «الثلث، الفارسى، الديوانى، النسخ، الرقعة» والرسم الزخرفى، وكذلك اللغة العربية، وخلال التخصّص والتذهيب يدرس الطالب الخط الكوفى.

كيف يتم تدريس المناهج داخل المدرسة؟

- تدريس المناهج بيكون من خلال الوسائل التعليمية المتعدّدة، زى السبورة اللى بيتم الشرح عليها، وكمان الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والكتب الخاصة بالأساتذة.

هل يؤثر عامل السن فى طريقة تدريس الخط؟

- بالطبع تختلف طريقة التدريس باختلاف عمر الدارس، وباختلاف الموهبة ومستوى التعليم، ولو تمكن الطالب من اجتياز مرحلة الدبلوم يحصل على شهادة إتمام تلك المرحلة، ولا يجوز له الرسوب فى الدراسة 3 سنين خلال المرحلة كلها.

ممَ يتكون الهيكل الإدارى للمدرسة؟

- نظام المدارس التقليدية نفسه، لكن مدرستنا تسمح للطالب بالدراسة فيها خلال الفترة المسائية، أى بعد الانتهاء من أعماله، وتبدأ عملها من الساعة 4 عصراً، ويتكون هيكلها من 4 صفوف أساسية للدبلوم، وصفين للتخصص والتذهيب.

حدّثنا أكثر عن طرق تدريس الخط للطلاب بالمدرسة؟

- يقوم المدرس بالتدريس طبقاً لمنهج محدّد يبدأ فيه بشرح الحروف المفردة، يكتبها على السبورة بوضوح، ثم يشرح تفاصيل الحرف من حيث مقاسه بالنّقط وتفاصيله وميوله وعلاقته بالسطر، ثم يقوم الطالب بكتابة الحرف فى كراسته بالقلم البسط أمام المدرس، الذى يتابع الطلاب ويرشدهم داخل الفصل، ويأتى إليه الطلبة للتصحيح، فيُصحّح لهم بالقلم الأحمر، مبيناً أسرار الحركات والمقاسات الخاصة بكل حرف، وبعد إجادة الطالب للحروف المفردة، يبدأ المدرس بشرح اتصالات الحروف عبر سلسلة من المحاضرات والتمارين والمتابعة، حتى يُتقن الطالب اتصالات الحروف، فننتقل إلى الجمل، وهى مجموعات صغيرة من الكلمات، يتدرّب الطالب عليها حتى يصل إلى درجة الإتقان.

نصائح للتفوق

يمكن للطالب التفوق بكثرة التمرين والمداومة على الكتابة ومشاهدة أعمال الأكابر من الخطاطين وتقليدها، والمراجعة مع مدرس خط محترف يعرف أصول هذا الفن، فقد أُثر عن ياقوت المستعصمى قوله «الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية تقوى بالإدمان وتضعف بالترك، اعلم أن الخط مخفى فى تعليم الأستاذ، وقوامه كثرة المشق، وتركيب المركبات، وترك المنهيات، وصفاؤه الباطن وحسنه بحُسن النية»، وكثرة المشق هى كثرة التدريب.