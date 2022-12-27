«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل سيدة دمنهور وضبط المتهم

كشفت وزارة الداخلية، في بيان، تفاصيل وملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز، حيث تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم.

وقالت الوزارة إنه بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها (موظفة بالمعاش- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث إن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتوزع الصدقات لتلك الجمعيات، وأضافت أنه كان بحوزة والدتها (هاتف محمول – حقيبة يدها - مبالغ مالية - بعض المشغولات الذهبية).

سائق وراء الجريمة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باعتياده اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة قيادته «ملاكي» لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات، وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاصا قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، ثم غافلها واعتدى عليها باستخدام عصى «حديدية»، ما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك ألقى جثتها بمكان العثور واستولى على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.