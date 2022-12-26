القبض على المشتبه فيه بقتل سهير الأنصاري بدمنهور في البحيرة

ألقى رجال الشرطة بدمنهور القبض على مشتبه فيه بقتل سهير الأنصاري، وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي كان معها وإلقاء جثتها خلف مبني جامعة دمنهور، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، فهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، ويقوم رجال الشرطة باستجوابه.

تفاصيل الواقعة

الواقعة كانت بدايتها عقب خروج المجني عليها من منزلها أول أمس السبت بعد صلاة الظهر، لكنّها تغيّبت عن المنزل، وتمّ الإبلاغ عن اختفائها بمركز شرطة دمنهور، وأمس عُثر على جثة الضحية في السابعة صباحا، وعلى الفور شكل اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة السيدة ملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور.

كما تبين وجود جرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ما يرجح وجود شبهة جنائية بشأن وفاتها وسرقة مصوغاتها وحقيبتها، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه والأداة المستخدمة في الحادث.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي

وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة التي مرت منها المجني عليها ورصد تحركاتها الأخيرة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.