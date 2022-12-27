ابنة سهير الأنصاري لـ«الوطن»: السائق غدر بها وقتلها.. وكانت تعامله مثل ابنها

بدموع تسبق حديثها روت بسمة، ابنة سهير الأنصاري، التي لقت مصرعها في دمنهور، أن والدتها كانت تعامل السائق المتهم بقتلها معاملة حسنة، قائلة: «ماما كانت بتعتبره زي ابنها عمرها ما زعلته خلال فترة شغله معاها».

وتابعت خلال حديثها مع «الوطن»، أن والدتها كانت تساعد المتهم ماليا بشكل مستمر كغيره ممن تقدم لهم الخدمات الإنسانية.

«كانت وعدته تساعده في فرحه وتشتري له بدلة الفرح»، بتلك الكلمات واصلت ابنة سهير الأنصاري حديثها عن علاقة والدتها الطيبة بالمتهم خلال فترة عمله معها.

وأضافت قائلة «غدر بيها ومرحمهاش علشان يسرق فلوس زواج العرايس اليتامى»، مناشدة بضرورة القصاص العاجل لوالدتها.

كان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم بقتل سهير الأنصاري، والتي عثر عليها بأحد الطرق بدائرة المركز، حيث تبين أن المتهم هو السائق الخاص بها.

القبض على قاتل سهير الأنصاري في دمنهور

البداية عندما ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن إخطار يفيد بالعثور على جثة سيدة في أرض زراعية، بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها موظفة بالمعاش، تدعى سهير الأنصاري.

السائق وراء مقتل سهير الأنصاري

ووجَّه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة مقتل سهير الأنصاري.

وتوصلت التحريات أن المتهم بارتكاب الواقعة هو سائق المجني عليها مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باعتياده اصطحاب المجنى عليها سهير الأنصاري لتوصيلها للجمعيات الخيرية.

وأشار خلال التحقيقات إلى أنها استقلت معه السيارة قيادته «ملاكي» لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات.

وتابع أنه أثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاصا قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، ثم غافلها واعتدى عليها باستخدام عصى «حديدية».

وأشار إلى أنه تأكد من وفاتها، وعقب ذلك ألقى جثتها في أرض زراعية خلف مجمع كليات دمنهور، ثم استولى على متعلقاتها.

وتم الإرشاد عن أدوات الجريمة وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.