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«معلومات الوزراء»: 11 شركة مصرية ضمن أكثر الشركات الناشئة تمويلاً بالمنطقة خلال 2022

كتب:

محمد مجدي
11:39 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد يتناول الشركات الناشئة المصرية في قائمة «فوربس» لأكثر 50 شركة تمويلًا خلال 2022، وقد جاءت 11 شركة مصرية في القائمة لعام 2022 واستطاعت تلك الشركات جمع 508.5 مليون دولار.

مصر في المرتبة الثالثة عربيًّا بعد الإمارات والسعودية من حيث عدد الشركات والتمويل

وتضم القائمة 50 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت جمع 3.2 مليارات دولار خلال 2022 مقارنة بنحو 3 مليارات في 2021، وقد جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيًّا بعد الإمارات والسعودية من حيث عدد الشركات والتمويل.

وجاءت قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية كأهم القطاعات من حيث عدد الشركات والتمويل في القائمة خلال 2022، وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى وذلك بنحو 21 شركة استطاعت جمع 1.3 مليار دولار، بينما جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بعدد 10 شركات استطاعت جمع 576.7 مليون دولار.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.