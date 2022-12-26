«معلومات الوزراء»: الاقتصاد العالمي خسر 17 تريليون دولار منذ تفشي كورونا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا بعنوان «ثالوث الجائحة والتضخم والتشديد النقدي.. وتداعياته على الأعمال»، بيّن أنّ العالم شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فوفقًا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن «أونكتاد» في أكتوبر الماضي، خسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار أمريكي منذ بدء تفشي فيروس كورونا، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتابع التقرير، أنّ خسارة الاقتصاد العالمي، توضح بشكل كبير حجم وتأثير الأزمات على الاقتصادات والشركات والصناعات المختلفة، والتي تضرر معظمها بشكل بالغ جراء الأزمات، حتى وإن استفاد البعض منها، حيث سلّط التحليل الضوء على أبرز التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والموجة التضخمية وتسارع وتيرة التشديد النقدي غير المسبوقة التي يشهدها العالم على الأعمال.

نعكاسات تفشي كورونا على أداء الشركات والصناعات

وتناول التحليل انعكاسات تفشي فيروس كورونا على أداء الشركات والصناعات، ففي عام 2020، بدأت الفترة الأكثر غرابة لمجال الأعمال؛ حيث أدت عمليات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى توقف أجزاء من دورة الإنتاج، وخلال عام 2020 تسبب تفشي الوباء في إفلاس العديد من العلامات التجارية المعروفة في العديد من الصناعات؛ حيث ظل المستهلكون في منازلهم وتم إغلاق الاقتصادات؛ ففي الولايات المتحدة، تعرضت شركات مشهورة ومنها: Sears وJCPenney وNeiman Marcus وHertz وJ. Crew إلى ضغوط مالية هائلة، وتأثرت صناعة السفر بشدة؛ حيث كان نحو 80% من غرف الفنادق خالية، وخفَّضت شركات الطيران قوتها العاملة بنسبة 90%.

ولفت التحليل، إلى أنّه إضافة إلى ذلك، تم إلغاء المعارض والمؤتمرات والأحداث الرياضية والتجمعات الكبيرة الأخرى، وكذلك المؤسسات الثقافية مثل المعارض والمتاحف، بشكل مفاجئ، كما توقفت الخدمات الشخصية، مثل «صالونات التجميل، وصالات الألعاب الرياضية، وسيارات الأجرة»، بسبب الإغلاق، كما أُغلِقَت صناعات مهمة كصناعة السيارات والشاحنات والإلكترونيات فجأة.

وفي حين كافحت بعض الشركات خلال فترات تفشي الوباء، ازدهر البعض، خاصة تلك الشركات القائمة على الإنترنت، مثل تلك المتعلقة بالترفيه عبر الإنترنت، والتي تقدم خدمات توصيل الطعام أو التسوق أو التعلم عبر الإنترنت، وكذلك حلول العمل عن بُعد.

وأكد التقرير، أنّ الجائحة أدت إلى تغيير الأفراد لأنماط استهلاكهم، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة إضافة إلى منتجات التنظيف، حيث كان الأفراد يقضون المزيد من الوقت في منازلهم، ومن الصناعات الأخرى التي كانت تعمل بشكل جيد أيضًا تلك المتعلقة بالرعاية الصحية والأدوية وكذلك الأعشاب والفيتامينات.

شركات التكنولوجيا الرابح الأكبر في المرحلة الأولى لجائحة كورونا

وأشار التحليل إلى أنّ المرحلة الأولى من الجائحة كان الفائزون الكبار فيها هي شركات التكنولوجيا، حيث (ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 79%) وشركات خدمات الاتصالات (ارتفعت أسهم Netflix بنسبة 59%). وكان الخاسرون هم شركات العقارات والبنوك والطاقة.

وأبرز التحليل أثر تفاقم التضخم على أداء الشركات والصناعات، فمع عودة الاقتصادات مرة أخرى إلى نشاطها الطبيعي في 2021، استمرت الاقتصادات المتقدمة في عالم ما بعد «كوفيد - 19» في إقرار حزم تحفيز اقتصادي كبير خلال عام 2021، ما جعل مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية تشهد تسارعًا كبيرًا في العام ذاته مقارنة بالعام السابق له، ما شكل ضغطًا في ظل قلة المعروض من السلع نتيجة للقيود التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي دفع الأسعار للارتفاع ونتج عنه موجة من الضغوطات التضخمية، وبشكل عام، فخلال مرحلة إعادة فتح الاقتصادات، كانت شركات الطاقة هي الرابح الأكبر، تليها الشركات المالية (مدعومة بالتفاؤل وارتفاع أسعار الأصول)، والتكنولوجيا والعقارات، وظهر التضخم، ولكن في تلك المرحلة كان يُنظر إليه على أنه أحد أعراض النمو وليس تهديدًا له.

وعن أداء الأعمال في ظل تسارع وتيرة التشديد النقدي، أوضح التحليل أنّ العام الحالي شهد الاقتصاد العالمي وتيرة متسارعة في رفع أسعار الفائدة وهي الأشد منذ الثمانينيات من القرن الماضي، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات، وكذلك رفع بنك إنجلترا أيضًا سعر الفائدة ليصل إلى أكبر معدل للفائدة منذ عام 1989، ويُتوقع أن تستمر البنوك المركزية في أستراليا والمكسيك والهند في تشديد سياستها النقدية، ومع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي منذ مطلع عام 2022، انعكس ذلك سلبًا على جميع الشركات والصناعات الأمريكية، حيث حققت جميع الشركات -تقريبًا- خسائر باستثناء شركات الطاقة، وكانت شركات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات هي الأكثر تكبُّدًا للخسائر.

وأفاد التحليل بأنّه نتيجة فوضى السنوات الثلاث الماضية، فإنّ تغيُّر بيئة الأعمال بشكل عميق لم يكن مفاجئًا، ولتقييم ذلك حللت مجلة «إيكونومست» العالمية، الصناعات والشركات الأمريكية التي حققت أفضل أداء على مدار السنوات الثلاث الماضية، بناءً على أداء سوق الأوراق المالية.

وأظهر التحليل أنّه منذ يناير 2020، ارتفع مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية الرائدة بنسبة 25%، وقد كان قطاع الصناعة الأفضل أداءً هو قطاع الطاقة يليه تكنولوجيا المعلومات.

وجاء أداء قطاع الرعاية الصحية جيدًا كما هو متوقع خلال أزمة الصحة العامة، حيث كانت الشركة الثانية الأفضل أداءً في المؤشر هي شركة مودرنا الرائدة في تصنيع اللقاحات، التي قفز سعر سهمها بما لا يقل عن 800% ارتفاعًا، بينما تخلّفت عن الركب قطاعات العقارات والبنوك وخدمات الاتصالات.

في السياق ذاته، وبالنظر إلى فترة السنوات الثلاث الماضية بأكملها، فإنّ أفضل الصناعات أداءً هي الطاقة، في حين أنّ هناك فجوات كبيرة في أداء الشركات التكنولوجية الكبيرة؛ فقد فقدت أسهم ميتا نحو نصف قيمتها، بينما ارتفعت أسهم أبل، وكذلك ارتفع سعر سهم إنفيديا بنسبة 177%، في حين انخفضت أسعار أسهم إنتل الرائدة في مجال الرقائق.

وأكد التحليل أنّ شركات التكنولوجيا العملاقة الخمس في وادي السيليكون «ألفابت، وأمازون، وأبل، وميتا، ومايكروسوفت» شهدت خسائر فادحة خلال عام 2022؛ حيث تراجعت قيمتها السوقية بشكل جماعي بنسبة 37% منذ بداية العام وحتى بداية شهر نوفمبر الماضي، مع تكبدها خسائر بنحو 3.7 تريليونات دولار، وقد تباطأ نمو مبيعات الشركات الخمس في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 9% وهو أعلى بقليل من معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع تباطؤ الأعمال الأساسية، تغامر بعض الشركات بالدخول في مناطق بعضها، ما يزيد حدة المنافسة بينها.