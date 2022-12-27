3 جهات مسموح لها بإلحاق العمالة للخارج بعد موافقة القوى العاملة بالنواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير القوى العاملة، على المادة 39 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تحدد الجهات المسموح لها بإلحاق عمالة للخارج.

مشروع قانون العمل الجديد

وحذفت اللجنة بندي النقابات العمالية، والنقابات المهنية من المادة 39 من مشروع قانون العمل الجديد، من ضمن الجهات التي يسمح لها بإلحاق العمالة.

وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن إرسال عاملين في مأموريات للخارج أو إعارة لناس معينة، أمر متروك للشركة، وهي مسؤولة عنه وحرة فيه.

وأوضح المستشار أحمد الضبع، ممثل وزارة شؤون المجالس النيابية في الاجتماع، أن المادة حددت الجهات المختصة بإلحاق العمالة بالخارج في نوعين:.

الأول الوزارة المختصة أو الشركات المرخص لها من الوزارة.

الثاني يشمل الوزارات والهيئات العامة والمنظمات النقابية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص فيما تبرمه من تعاقدات.

الحصول على ترخيص لإرسال عمالة للخارج

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن المادة نمطية وجرى وضعها للحفاظ على حق الجهات الرسمية من اللجوء إلى الحصول على ترخيص لإرسال عمالة للخارج تابعة لها من جهات أخرى.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، إن مجلس الشيوخ حذف النقابات المهنية من المادة المقدمة من الحكومة، فلماذا تم حذفها والإبقاء على النقابات العمالية.

علق إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، قائلا: «التطبيق العملى للنقابات المهنية التى تشمل المحامين والأطباء والمهندسين أحدث مشاكل كبيرة، لذلك رحبت الحكومة بحذفها ووافقت على رأى مجلس الشيوخ».

وأضاف: «بالنسبة للنقابات العمالية فالنص موجود في القانون الحالي لكنه معطل لأنه لا يعمل به أحد»، وعلق رئيس اللجنة قائلا: «معطل لا يتكرر ما حدث فى النقابات المهنية».

وعلق المستشار أحمد الضبع ممثل وزارة شؤون المجالس النيابية، قائلا إن النص يسمح للنقابات بإرسال أعضائها للخارج سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، مشيراً إلى أنه في حالة حذف النقابات العمالية سيتم حذفها أيضا من المادة 44 ، موضحا أنه يمكن الإبقاء عليها على سبيل الاستثناء، ووافقت اللجنة على حذف النقابات العمالية و المهنية من النص.

ونصت المادة 39، كما وردت بمشروع الحكومة «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية»:-

1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

5. النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

وجاء نص المادة 39، كما وافقت عليها اللجنة، كالتالي:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.