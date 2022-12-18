وزير «المجالس النيابية»: تعديل «الإجراءات الضريبية» تنفيذ للالتزامات الدولية

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، إن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، هو مكافحة التهرب الضريبي، وتنفيذ التزامات مصر الدولية بموجب تصديقها على اتفاقية تبادل المعلومات.

وفي رده على مطالبات عدد من النواب بضرورة تأجيل مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الضريبية، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، المخصصة لمناقشة التعديلات، أكد فؤاد ضرورة التعديلات في الوقت الراهن.

من جهته، وجه النائب محمود قاسم عددا من التساؤلات حول أسباب تقديم الحكومة للتعديلات المطلوبة، منها عدم توضيح عدد الدول الملتزمة بنفيذ بنود الاتفاقيات الضريبية الموقع عليها، لافتا إلى وجود العديد من المواد التى تواجه عمليات التهرب الضريبي، فيما طالب النائب إيهاب رمزي بتأجيل مناقشة القانون لوجود حاجة لمراجعة التعديلات المطروحة.