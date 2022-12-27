نجاح جراحة لتركيب جهاز تحفيز العصب الحائر لمريضة تعاني تشنجات بـ«طنطا الجامعي»

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمستشفى الجامعة، في تركيب جهاز تحفيز العصب الحائر لسيدة تبلغ من العمر 26 عاما، تعاني من تشنجات عصبية لا تستجيب للأدوية، وذلك لإرسال إشارات عصبية توقف التشنجات العصبية دون أية مضاعفات.

جراحة نادرة

وأكد رئيس جامعة طنطا جاهزية المستشفيات الجامعية لإجراء الجراحات النادرة والدقيقة، بما تملكه من الكوادر الطبية المؤهلة، والإمكانيات والتقنيات الصحية، لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمرضى بإقليم وسط الدلتا، موجهاً خالص شكره للفريق الطبي والجراحي المعالج للمريضة.

استخدام أجهزة حديثة

وأضاف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، أن العملية الجراحية تم إجرائها لمريضة تبلغ 26 عاما، استقبلها مستشفى الجامعة، تعاني من تشنجات عصبية لا تستجيب للأدوية، وتم إجراء الجراحة الوظيفية باستخدام تقنية عالية من الأجهزة الحديثة تعتمد على استخدام جهاز لتحفيز العصب باستخدام النبضات الكهربائية، مؤكدا أن العملية الجراحية تمت بنجاح واستقرت حالتها ويتم متابعتها تحت إشراف طبي دقيق.

الفريق الطبي

وأشار «غنيم» إلى أن العملية الجراحية تمت تحت إشراف الدكتور محمد عامر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، وضم الفريق الطبي والجراحي الدكتور حسين أبو الغيط، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد بيبرس، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عمر المحلاوي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد النشرتي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد علي، استشاري التخدير والعناية والمركزة.