الحالة الصحية للفنانة أنغام.. مضاعفات بعد عملية جراحية دقيقة

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك عقب الإعلان عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، أسفرت عن احتجازها بالمستشفى، لحين التماثل للشفاء، إذ أجرت عملية جراحية كبيرة مؤخرًا.

وفي ضوء الحالة الصحية للفنانة أنغام، كشفها المكتب الإعلامي عبر الحسابات الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار بيانٍ رسمي، جاء فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى».

ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية

وأضاف المكتب الإعلامي عن الحالة الصحية للفنانة أنغام: «حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول».

وتابع: «نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.. نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل».