انطلاق الصالون السياسي الرابع لأحزاب المعارضة الوطنية بعد قليل

ينطلق بعد قليل، رابع صالون سياسي لأحزاب المعارضة الوطنية تحت عنوان «تمكين الشباب وتجسيد الحياة الحزبية في مصر»، بحضور رؤساء وقيادات أحزاب الجيل والمصري القومي والاتحاد بمقر حزب الاتحاد.

صالون سياسي لأحزاب المعارضة الوطنية

ويشهد الصالون السياسي، مشاركة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات أحزاب المعارضة الوطنية.

وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قبل انطلاق الصالون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الشباب هما عصب الأمة وهم أساس المجتمع المصري الذي من خلالهم تبني الأوطان.

كيفية دعم المشاركة في الحياة الحزبية

وأضاف رضا صقر، أن الصالون يناقش كيفية دعم الشباب للمشاركة في الحياة الحزبية في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تبذل مجهود كبير في تذليل العقبات أمام الجيل الجديد، لكن المؤسسات المجتمعية عليها دور كبير وخاصة الأحزاب في جذب الشباب لتجديد دمائهم.