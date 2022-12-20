أحزاب المعارضة الوطنية تطالب بـ5 توصيات للحفاظ على الهوية المصرية

اتفق رؤساء الأحزاب الثلاثة المشاركة في الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية المصرية، ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وروفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، ورضا صقر رئيس حزب الاتحاد على التوصيات التالية فيما يتعلق بالحفاظ على الهوية المصرية:

1. مطالبة الدولة بعدم السماح للمنصات الأجنبية واسعة الانتشار إلا بعد أن تتعهد بأن تلتزم بالقيم المصرية، وتحجب أي محتوى يروج للمثلية الجنسية أو يشكك في المعتقدات الدينية أو الثوابت المصرية.

2. تشكيل لجنة متخصصة للاطلاع على المناهج التعليمية في المدارس الأجنبية بمختلف المراحل التعليمية لمراجعتها وفق المعايير الوطنية.

3. مطالبة الدولة بإنتاج محتوى إعلامي وثقافي يهتم بتأصيل التاريخ المصري القديم، وإثارة الشعور بالفخر والعزة بالحضارة المصرية أصل كل الحضارات البشرية وفجر الضمير الإنساني.

4. تنشيط المسابقات الكبرى ذات الجوائز القيمة، لتشجيع الأعمال الأدبية والفنية والدرامية التي تعزز الوطنية والانتماء وتثير العزة بالوطن وأمجاده.

5. إطلاق قناة مصرية مخصصة للأطفال يكون هدفها صناعة محتوى راقي بجودة عالمية.. ويرسخ القيم المصرية الأصيلة والدين الإسلامي الوسطي.