22 موضوعا بدورة الإفتاء لتأهيل المقبلين على الزواج: مجانية

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تفاصيل دَورة تأهيل المُقبلين على الزواج التي تعدها الدارُ، مؤكدة أن الدورة يتعلم الملتحقين بها الكثيرَ من المهارات من خلال وِرَشِ العمل في الدَّورة التدريبية، مشيرة إلى أن هذه الدَّورة يقوم على التدريب فيها مشايخُ من دار الإفتاء المصرية، وكذلك متخصِّصون في الطبِّ وعلم النفس والاجتماع والصحة الإنجابية والديكور.

دَورة تأهيل المُقبلين على الزواج

وذكرت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدورة مجانية، لافتًا إلى أن عناوين موضوعات الدورة تشتمل على الآتي:

• عقد الزواج وقواعد العِشْرَة الحسنة.

• الأحكام والآداب الشرعية المتعلِّقة بالحياة الزوجية.

• الخصائص النفسيَّة للرجل والمرأة.

• مهارة الحوار الزواجي.

• إدارة الضغوط النفسية بطريقة صحيحة بين الزوجين.

• معايير اختيار شريك الحياة.

• الجانب الطبي للعلاقة الزوجية.

• الصحة الإنجابية.

• وسائل تنظيم الأسرة.

• إعداد خطَّة لميزانية الأسرة.

• الذكاء المالي.

• الادِّخار والاستثمار المالي.

• أسلوب الإنفاق.

• مهارة التعامل مع المشكلات.

• فن الإقناع ومهارات التأثير.

• فن التفاوض.

• التحكُّم في الغضب.

• العنف الأسري: أسبابه ودوافعه.

• كيفية التغلُّب على العنف الأسري.

• كيفية بناء علاقات أُسرية سليمة.

• تطوير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.

• ديكور المنزل.