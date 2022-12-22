خالد الجندي: دار الإفتاء أغلقت الباب على الفتاوى الضالة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن دار الإفتاء شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الدكتور شوقي علام، قائلا: «في عهد شوقي علام نشهد طفرة غير مسبوقة في قسم الفتوى وحوار الفتوى، وإجابة الفتاوى المنوعة خاصة الأسرة وخلافها».

وأضاف الشيخ خالد الجندي، في تعليق ببرنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة DMC، أن جهود دار الفتوى أغلقت الباب على الفتاوى الضالة، التي تستقطب الشباب وتدمر الأسر، وتحول المنابر إلى فخاخ ومناطق ملغومة، تؤدي إلى أزمات وفتن حقيقية.

ووجه «الجندي» الشكر للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والقائمين على دار الافتاء، متابعا: «نشكرهم على ما قاموا به خلال المرحلة الماضية، وقدموا مجهود كبير في فتاوى الأسرة والأحوال الشخصية، والفتاوى العلمية والاقتصادية، وفض المنازعات وغيرها من الفتاوي».