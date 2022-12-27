تشييع جثمان محام لقي مصرعه على يد ابن شقيقه بسبب خلافات الميراث بسوهاج

شيع أهالي قرية أولاد سالم قبلي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، جثمان إسماعيل السيد صبرة، محام، 36 عاما، والذي لقي مصرعه بأعيرة نارية على يد ابن شقيقه، لخلافات بينهما على أرض زراعية.

خلاف على تقسيم الميراث

وقال «فتحي ب»، صديق المحامي الشاب، لـ«الوطن»، إن المجني عليه كان إنسان بسيط وبشوش واجتماعي ولا خلافات له مع أي شخص، مضيفا أن كل أهل المركز في حزن عليه، ومشاجرته مع أبناء شقيقه ومصرعه شكلت صدمة للأهالي، لأنه كان دائما ما يبتعد عن الخلافات والمشاجرات.

وأضاف رغم أنهما أصدقاء مقربين منذ الدراسة، فلم يكن وأهالي القرية يتوقعوا أن تتطور الخلافات بين صديقه المتوفى وأبناء شقيقع، حيث تفاجأ الجميع بأن سبب الحادث خلاف على تقسيم الميراث.

ضبط المتهم

وكانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارا يفيد باستقبال مستشفى دار السلام المركزي لجثمان محام شاب لقي مصرعه على يد نجل شقيقه المدعو «ع. ع. ص»، 28 عاما، عامل، لخلافات على الميراث، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم بالواقعة «بندقية خرطوش».

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.