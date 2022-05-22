«ميراث الدم» إصابة 4 من عائلة واحدة في مشاجرة على الإرث بسوهاج

خلاف حول أرض زراعية ورثها أبناء عمومة، تحول لمشاجرة دامية أصيب فيها 4 بإصابات متفاوتة، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وتحرر محضر بالواقعة.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمحافظة سوهاج والعميد على العماري مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور انتقل لموقع البلاغ قوة من مباحث مركز أخميم بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث وحصر المصابين

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن المشاجرة بين طرف أول ضم كل من أحمد ع ع ع 55 عاما، مزارع ، مصابا بجرح طعني بالبطن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وحافظ خ ع ع، 60 عاما، مزارع، مصابا باشتباه نزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وبين طرف ثان ضم: الحسن ع م ع 22 عاما، طالب، مصابا بجرح قطعي بالجبهة، وفقا للتقرير الطبي للحالة، وشقيقه رائد ع م ع 31 عاما عامل مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير المبدئي للحالة، والطرفان يقيمان بذات الناحية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج وجميعهم أبناء عمومة.

اعتراف طرفي المشاجرة «الميراث السبب»

وقد تم ضبط طرفـي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه بها، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث بينهم جميعا، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.