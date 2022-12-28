ماذا تحتاجه لزراعة المكسرات في المنزل؟.. احصد 60 كيلو «كاجو» و«لوز»

يعشق الجميع أكل المكسرات بأنواعها، لما فيها من فائدة عالية، إذ تحتوي على الدهون الأحادية وغير المشبعة، بالإضافة إلى البروتينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم، وفوائدها التي لا يمكن حصرها، لكن يواجه بعض محبي المكسرات مشكلات في الحصول عليها، بسبب ارتفاع أسعار بعض أنواعها، مما يصعب عملية شرائها.

ودفع ارتفاع أسعار المكسرات، عشاقها إلى لتفكير في الحصول عليها بأقل تكلفة، لذا لجأ الكثير إلى زراعة أشجار المكسرات داخل المنازل وعلى الأسطح، وأسوار الشرفات، مستخدمين أدوات بدائية في الزراعة مثل: «البرميل - جردل الدهانات»، وعلى الجانب الآخر فإنه لا يعلم الجميع كيفية الزراعة المنزلية لمثل هذه الأشجار، فالبعض يخشى خوض تجربة كهذه خوفًا من فشلها، لكن لضمان نجاح تلك التجربة يجب توافر بعض الشروط والمعايير، التي تحقق إنتاج نباتات بجودة عالية.

طرق زراعة المكسرات في المنزل

يقول ذكي الحلواني صاحب أحد المشاتل، إن زراعه أشحار اللوز والكاجو والفستق داخل المنزل، تستلزم بعض المعايير الخاصة لإنتاج نباتات بجودة عالية، ومنها أن زراعة تلك الأشجار تسلتزم أرض جافة ومستديمة، وأسمدة زراعية صحية لإنتاج نباتات عالية الكفاءة.

زراعة الكاجو واللوز والفستق

يضيف الحلواني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أشجار اللوز الهندي، تنتج بعد العام الثالث من زراعتها، حوالي 70 كيلو في العام الواحد، كما أن أشجار الكاچو يمكن أن تنتج بعد العام الثالث من زراعتها حوالي 30 كيلو.

ويوضح أن أشجار الفستق والكاجو، تسلتزم أيضا، أرض جافة لزراعتها، ويمكن أن تنتج حوالي 60 كيلو في العام الرابع من زراعته، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تعتبر إنتاجًا جيدًا، ويستطيع المزارع إنتاج كميات أكثر بالتدريج.