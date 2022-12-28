20 فرقة تشارك في حفل ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة، وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 20 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية.

وصرح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، قائلا: «نُولي المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد».

الخشت: توفير بيئة إبداعية للطلاب

وأقرت لجنة تحكيم مهرجان العروض القصيرة للمسرح والتي ضمت في عضويتها الدكتور هاني عفيفي، والدكتورة هويدا حرك، والدكتور سمير شاهين، والدكتورة كريمة بدير، فوز كلية العلوم بالمركز الأول عن مسرحية أسطورة دورين، وكلية طب الفم والأسنان بالمركز الثاني عن مسرحية أكينو، وكلية التجارة بالمركز الثالث عن مسرحية حكاوي الـ 60، وكلية الزراعة بالمركز الرابع عن مسرحية الميلاد، وكلية التربية النوعية بالمركز الخامس عن مسرحية ترويكا.

وفاز بجائزة أفضل إعداد مسرحي الطالبان إيهاب عبد الرحمن وعبد الرحمن بسيوني عن عرض أكينو، وفاز بجائزة أفضل تأليف مسرحي أسامة عوني عن عرض أسطورة دورين، وفاز بجائزة أفضل ديكور روماني جرجس عن عرض عيد الميلاد في بيت كوبيللو، وفاز بجائزة أفضل أزياء محمد شاكر عن عرض أرض زيكولا، وفاز بجائزة أفضل إضاءة محمود الحسيني عن عرض أسطورة دورين، وفاز بجائزة أفضل مكياج محمد شاكر عن عرض أرض زيكولا، وفاز بجائزة أفضل بانفلت عمرو أبو النجا عن عرض عيد الميلاد في بيت كوبيللو.

كما فاز بجائزة أفضل تأليف موسيقي إيهاب عبد الرحمن عن عرض أوكينو، وجائزة أفضل إعداد موسيقي فاز بها زياد محمد ومحمد السعدني عن عرض عيد الميلاد في بيت كوبيللو، وجائزة أفضل تعبير حركي فاز بها محمد خليفة عن عرض ترويكا، وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني المركز الثالث فازت بها حبيبة إسماعيل عن عرض ترويكا، وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني المركز الثاني فازت بها بسنت ياسر، وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني المركز الأول فازت بها ناريمان حسام عن عرض أفراح القبة، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني المركز الثالث فاز بها أحمد حسيب عن عرض ماريونت، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني المركز الثاني فاز بها أحمد خليفة عن عرض الميلاد.

وفاز بجائزة أفضل ممثل دور ثاني المركز الأول نور حسين عن عرض أكينو، وجائزة أفضل ممثلة دور أول المركز الثالث فازت بها لبنى فتحي عن عرض أكينو، وجائزة أفضل ممثلة دور أول المركز الثاني فازت بها سلوى علاء عن عرض ترويكا، وجائزة أفضل ممثلة دور أول المركز الأول فازت بها رنا عاصم عن عرض الميلاد، وجائزة أفضل ممثلة دور أول المركز الثالث فاز بها أبانوب أيمن عن عرض ترويكا، وجائزة أفضل ممثل دور أول المركز الثاني فاز بها أحمد سعد عن عرض من زيورخ إلى فيينا ذهاب وعودة، وجائزة أفضل ممثل دور أول المركز الأول فاز بها أحمد شوقي عن عرض ماريونت، وجائزة أفضل مخرج المركز الثالث فاز بها أمير إسلام عن عرض حكاوي الـ 60.

وحصد جائزة أفضل مخرج المركز الثاني محمود الحسيني عن عرض أكينو، وجائزة أفضل مخرج المركز الأول فاز بها محمد عزت عن عرض أسطورة دورين، وجائزة أفضل أداء جماعي فاز بها فريق عرض صفاء.

وحصلت غادة صالح ومونيكا صبحي وندى جمال على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، عن عرض أسطورة دورين للتميز في التمثيل والغناء، ودنيا هشام عن عرض من زيورخ إلى فيينا ذهاب وعودة عن تمثيل دور الصماء، وشهد سعيد على عرض الترويكا عن التميز في الأداء التمثيلي، وأحمد شبل وأحمد طارق عن عرض ماريونيت لأكثر نسبة نطق وتشكيل للغة العربية الفصحى في المهرجان، وبهيرة النجار عن إخراج عرض الميلاد.

المسرح جامعا للفنون

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.