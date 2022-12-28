الرئيس لأحد ذوي الهمم في احتفالية «قادرون باختلاف»: أنت مذيع جميل.. وغلبت كريم فهمي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل محمد محمود بطل مصر في السباحة من ذوي الهمم، خلال فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة تحت شعار «لينا مكان»، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

الطفل محمد محمود، شارك في تقديم الاحتفالية رفقة الفنان كريم فهمي، الذي أعرب عن سعادته بالوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومازح رئيس الجمهورية الطفل، قائلًا: «أنت مذيع جميل جدًا، أنت غلبت أستاذ كريم».