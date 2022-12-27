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السيسي يوجه بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل: نهضة الأمم تعتمد على شبكة النقل

كتب:

محمد أبو عمرة
03:59 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

وشدد الرئيس السيسي، على أنَّ نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكل قطاعات الدولة.

 

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الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.