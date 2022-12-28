السيسي لمذيعة «DMC» من ذوي الهمم رحمة خالد: «ملهوش حظ اللي ميحبكمش»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمذيعة قناة «DMC» من ذوي الهمم رحمة خالد، رسالة قائلًا: «عارفة يا رحمة ملهوش حظ اللي ميحبكمش».

رحمة خالد لـ السيسي: «إحنا حظنا كويس عشان لينا رئيس إنسان زي حضرتك»

وردت رحمة خالد قائلة: «عاوزة أقولك على كلمة صغيرة يا ريس.. إحنا المصريين حظنا كويس إننا لينا رئيس إنسان زي حضرتك»، ليردّ الرئيس عليها «شكرا جدا ليكو».

جاء ذلك خلال حفل «قادرون باختلاف» والتي تقام تحت شعار «لينا مكان»، والتي تُقام بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات.