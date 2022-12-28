عاجل.. السيسي يرحب بطفلة إماراتية من ذوي الهمم في «قادرون باختلاف»: نحبكم كثيرا

شهدت احتفالية «قادرون باختلاف»، التي تستضيفها قاعة المنارة بمركز المؤتمرات في التجمع الخامس، حضور الطفلة الإماراتية «مريم»، 11 عاما، من ذوي الهمم، ورحب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «يا مريم أهلا وسهلا بيكي وكل أهل الإمارات الموجودين معانا واللي هناك»، لترد مريم عليه «شكرا ياسيادة الرئيس.. إحنا نحبك كتير إحنا وكل شعب الإمارات»، ليرد الرئيس عليها «ونحن نحبكم كثيرا».

وقالت الطفلة مريم: «أنا اليوم سفيرة للطفل، وأطمح أن أكون سفيرة لدولتي في المستقبل، جئت كي أشكرك سيادة الرئيس على وجود أخواني من الدول العربية المختلفة للمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف في مصر، وأقول إنّ مصر في قلوبنا ونحبها نحن وشعب الإمارات».