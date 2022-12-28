محافظ سوهاج ووزير الإسكان يتفقدان عددا من المشروعات القومية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال زيارته للمحافظة، من أجل تفقد عدد من المشروعات القومية ومتابعة موقفها التنفيذي.

محافظ سوهاج ووزير الإسكان يتفقدان المشروعات

وتأتي زيارة وزير الإسكان؛ لتفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات.

الانتهاء من المشروعات وفقًا لبرامج زمنية محددة

ورحب «الفقي» بوزير الإسكان، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق التام والتواصل المستمر مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروعات، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها لخدمة أهالي سوهاج.