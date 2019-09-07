تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ومرافقوهم، الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة.

وأوضح الوزير أن المدينة شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة في مستويات التسكين، نظرا لتخصيص عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها لمستحقيها، وتشغيل عدد من المشروعات الخدمية المختلفة (تعليمي - طبي - رياضي - اجتماعي - غيرها)، موجها بتشغيل جميع المشروعات الخدمية بعد الانتهاء من تنفيذها، وإمكانية التعاون مع القطاع الخاص في عملية التشغيل، وإتاحة أنشطة ومشروعات، توفر فرص عمل مختلفة، من أجل توفير عوامل جذب السكان، وزيادة معدلات التسكين بالمدينة.

كما وجه وزير الإسكان، بالإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة في مختلف المجالات، والتواصل مع المستثمرين، والإعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، من أجل توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدينة، وقياس حجم الطلب من قبل المواطنين، مكلفا بإعداد نماذج معمارية محددة، لقطع الأراضي السكنية التي سيتم طرحها، وتكون ملزمة للفائزين بالأراضي، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدينة.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ 360 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بخلاف 7296 وحدة أخرى جرى الانتهاء من تنفيذها.

6 آبار جوفية ومحطة مياه لتغذية المنطقة الصناعية

وفيما يتعلق بتغذية المدينة بالمياه، قال: بالنسبة للحل العاجل فقد جرى تنفيذ 6 آبار جوفية بطاقة 200 م3/ساعة، وجرى تنفيذ محطة مياه عاجلة بطاقة 7 آلاف م3/يوم، جرى تشغيلها كجزء من الحل الدائم لتغذية المنطقة الصناعية ومنطقة المخازن وابني بيتك 3، بجانب تنفيذ خزانين علويين سعة 500 م3 ضمن منظومة شبكة المياه الحالية، وجرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لإمداد المدينة بألف 1000 م3/يوم.

وأضاف: بخصوص التغذية الدائمة للمدينة بالمياه، فقد جرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه داخل المدينة، بطاقة 35 م3/يوم، وجارٍ تنفيذ أعمال تصميم المرحلة الثانية من المحطة بطاقة 35 م3/يوم، وجارٍ طرح رافع التوسعات الجنوبية لتغذية منطقة التوسعات بالمياه بمساحة 9900 فدان تقريباً.

تنفيذ المرحلة الأولى من المعالجة للصرف الصحي

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري بالمدينة، وتنفيذ خط الطرد من محطة رفع المدينة إلى محطة المعالجة، وخط الطرد من محطة المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة، وتنفيذ محطة رافع الصرف الصحي لخدمة منطقتي 127 فداناً و162 فداناً، وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لخدمة مناطق (214 فداناً – 32.8 فدان – الجامعات).

وأكمل: جارٍ تنفيذ مشروع أعمال شبكة الري، ومشروع مرافق 214 فداناً، و32.8 فدان، ومنطقة الجامعات، ومشروع شبكات (مياه – ري – صرف صحي) بمنطقة توسعات المدخل الجنوبي، ومنطقة 200 متر بجوار طريق المطار، ومشروع شبكات (مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة شمال مدخل المدينة الشمالي بمساحة 162 فداناً، ومشروع شبكات (طرق "فرمة" – مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة 455 فداناً بالتوسعات الجنوبية، ومشروع تنفيذ 3 آبار وخط ناقل وخزان أرضي وشبكة ري بالجزيرة الوسطي لطريق المطار، ومشروع شبكات (مياه – صرف صحي – ري) لمنطقة 735 فداناً بالتوسعات الجنوبية وأعمال الطرق (فرمة) لمنطقة الخدمات بذات المنطقة، ومشروع تنفيذ خط المياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 م وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 م لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة إلى منطقة 455 فداناً، ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي، ومشروع تنفيذ المرافق (فرمة – مياه – صرف) لبعض مناطق الخدمات بأحياء مدينة سوهاج الجديدة.

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق، أوضح: جارٍ تنفيذ مشروع طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة 127 فداناً، وأعمال الأرصفة (بردورات + أنترلوك) وشبكات ري فرعية والكهرباء لتنسيق الموقع العام لمنطقة الإسكان العائلي الأولى، ومشروع ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم، ومشروع إنشاء طريقين شمال الجامعة بطول 2.7 كم و1.1 كم، ومشروع المرحلة الأولى لتنفيذ الدبش لحماية مدينة سوهاج الجديدة من أخطار الكثبان، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس+ رابطة) لمنطقة 32.8، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس+ رابطة) لمنطقة (50، 16) عمارة، ومشروع تنفيذ تنسيق الجزيرة الوسطى بالطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة بطول 5 كم.

وبخصوص مشروعات الكهرباء، أشار إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الـ41 عمارة، وشبكة كهرباء منطقة الشريط المميز شرق الطريق المؤدي لمطار سوهاج الدولي، وشبكة كهرباء المنطقة الصناعية، وشبكة كهرباء منطقة الحي الثاني، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي بمساحة 30 فداناً، وشبكة كهرباء منطقة ابني بيتك المنطقة الثانية (أ) بمساحة 62 فداناً، وشبكة كهرباء منطقة ابني بيتك المرحلة الثانية (ب) بمساحة 106 أفدنة، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان العائلي الثاني، وشبكة كهرباء منطقة النخيل بمنطقة 162 فداناً، وشبكة كهرباء المرحلة الأولى لمنطقة 455 فداناً.