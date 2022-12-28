الحكومة تستطلع آراء المصريين حول أفضل أحداث 2022.. كأس العالم في الصدارة

مع اقتراب عام 2022 من نهايته، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا سريعا للرأي خلال شهر ديسمبر الجاري، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في مختلف محافظات الجمهورية، حول أفضل الأحداث والفعاليات عالميا ومحليا خلال العام.

44.1% من العينة يروا أن كأس العالم 2022 أفضل حدث في العام

وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 44.1% من المصريين المبحوثين بالعيِّنة رأوا أن انعقاد كأس العالم بقطر في مقدمة أفضل الأحداث العالمية عام 2022، يليه بفارق قليل استضافة مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ 38.3%، يليهما انتهاء أزمة فيروس كورونا بنسبة 1.7%، فيما أشارت نسبة 5.1% إلى أحداث أخرى متفرقة، وجاءت النسبة المكملة للعينة ممن لم يحدد رأيه.

32% من المصريين بالعينة يرون أن عقد مؤتمر المناخ COP 27 كان أفضل ما حدث محليا بمصر

وبسؤال المواطنين عن أفضل ما حدث محليا في مصر خلال عام 2022، أبرزت النتائج أن 32% من المصريين بالعينة يرون أن عقد مؤتمر المناخ COP 27 كان أفضل ما حدث محليا بمصر خلال عام 2022، ثم جاء في المرتبة الثانية استمرار تطوير منظومة الطرق والكباري بنسبة 21.3%، وجاءت مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن العمرانية الجديدة في المرتبة الثالثة بنسبة 5.3%، وبرامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة/ حياة كريمة» في المرتبة الرابعة ضمن أفضل أحداث بنسبة 4.9%، والمشروعات التنموية في المرتبة الخامسة بنسبة 4%.

وشهدت قمة المناخ التي عقدت في مصر بدءا من 6 نوفمبر وحتى 18 من الشهر ذاته، حضور وفود من مختلف الدول وعلى رأسها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الذي حضر في 11 نوفمبر الماضي واستمرت القمة نحو 16 يوما، جرى فيها إقرار صندوق من أجل توفير أموال من جانب الدول الغنية للدول الفقيرة، حتى تعمل على مواجهة التغيرات المناخية.