أحداث مهمة استضافتها المنطقة العربية في 2022 أبرزها قمة المناخ وكأس العالم

استضافت المنطقة العربية 3 أحداث عالمية وإقليمية هامة في عام 2022، كانت على الترتيب القمة العربية في الجزائر التي تأجلت لمدة عامين، ومؤتمر المناخ «كوب 27»، الذي استضافته شرم الشيخ بمصر، وأخيرا كان الحدث الرياضي الأبرز كأس العالم قطر 2022.

القمة العربية في الجزائر

استضافت الجزائر العاصمة القمة العربية في الأول في نوفمبر الماضي بعد سنتين تأجلت فيها القمة بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كان مقرر إقامة القمة في مارس 2020، وبعد التأجيلات المتواصلة حرصت الجزائر على أن تكون القمة في نوفمبر موعد الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي في ستينات العام الماضي.

قمة المناخ في مصر

أما ثاني الأحداث العربية الكبيرة هي استضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27» لتصبح ثاني بلد عربي يستضيفها بعد دولة المغرب التي استضافتها مرتين من قبل، وشهدت القمة حضور وفود من مختلف الدول وعلى رأسها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الذي حضر في 11 نوفمبر الماضي لمدة 3 ساعات في مدينة شرم الشيخ، واستمرت القمة نحو 16 يوم تم فيها إقرار صندوق من أجل توفير أموال من جانب الدول الغنية للدول الفقيرة حتى تعمل على مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد.

مونديال قطر 2022.. الأعلى تهديفا

وثالث الأحداث الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية فكانت بعيدا عن السياسية إنه مونديال أو كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، الذي استضافته قطر لتصبح أول دولة عربية وخليجية ومسلمة تستضيف كأس العالم الذي أصبح أكثر البطولات تهديفا برصيد 172 هدف، وشهد تأهل منتخب المغرب إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي، بجانب فوز اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم للمرة الأولى في حياته.