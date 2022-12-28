تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشهد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول الصادرات، إذ تجاوزت الواردات بمقدار 3 أضعاف.

وتشهد الموانئ، انتظامًا في حركة تداول البضائع ووصول ومغادرة السفن أرصفة الموانئ، وبلغ حجم التداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

4 سفن متراكية على أرصفة الموانئ

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة لموانىء البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة، 4 سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 687 شاحنة و29 سيارة.

تفوق حركة الصادرات على الواردات

وذكر بيان الهيئة، أن حركة الواردات اليوم، سجلت 3000 طن بضائع، 284 شاحنة و11 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 403 شاحنات و18 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 4 سفن

في حين يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال أربع سفن، وهي الحرية1 ، الحرية 2 ، دليلة وبوسيدون إكسبريس، كما غادرت ميناء نويبع اليوم، السفينتان آيلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 849 راكبًا.