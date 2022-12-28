قناة «القاهرة الإخبارية»: الاتفاق الإطاري السوداني يستهدف تشكيل حكومة مدنية

قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إن الاتفاق الإطاري السياسي السوداني جمع بين طرفي الصراع، وذلك من أهم الأهداف التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن المكون المدني يضم مجموعة من القوى السياسية أبرزها قوى الحرية والتغيير التي ينضوي تحت لوائها أكثر من 20 مكونا مدنيا وسياسيا ومنظمات المجتمع المدني.

الاتفاق الإطاري السياسي مدته 24 شهرا

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره لـ«جولة المراسلين» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق الإطاري السياسي مدته عامين، وينص على أن تكون الحكومة المقبلة مدنية، مشيرًا إلى أنه يضم عدد من البنود أبرزها أن تكون مدة الفترة الانتقالية عامين، إلى جانب جعل رئاسة مجلس السيادة من المكون المدني، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء من القوى المُوقعة على هذا الاتفاق.

الاتفاق الإطاري يعطي الصلاحيات للمكون المدني

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إلى أن الاتفاق الإطاري السياسي يضم العديد من البنود ويعطي الصلاحيات للمكون المدني وتحديدًا مجلس الوزراء الذي له صلاحية اختيار وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى تعيين الحكومة، موضحًا أن الاتفاق ينص على أن تكون الحكومة مدنية.

وأوضح، أن الاتفاق الإطاري السياسي وُقع خلال الشهر الماضي، ولقي ارتياح كبير من قِبل القوى السياسية، رغم وجود معارضين لهذا الاتفاق ولكنهم أبدوا مرونتهم خلال اليومين الماضيين.