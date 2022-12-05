مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان

رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، مؤكدة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، معتبرة الاتفاق «خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان».

وشددت «الخارجية» على دعم مصر الكامل للاتفاق، مؤكدة استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية، في جهود البناء عليه، وصولاً لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز دور الخرطوم الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بأن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، في ظل الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ووحدة مصير شعبي وادي النيل.

ووجهت مصر الدعوة إلى المجتمع الدولي لتوفير الدعم لدولة السودان الشقيقة، بما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكل أطيافه.