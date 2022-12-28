رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المطربة آية عبدالله: عزاء والدي غدا في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة

كتب:

أحمد حسين صوان
07:32 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
آية عبد الله

آية عبد الله

كشفت المطربة آية عبدالله، عن موعد عزاء والدها الراحل الدكتور محمد عبدالله، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، إذ طالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمن والمغفرة.

وكتبت آية عبد الله، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عزاء والدي الدكتور محمد عبد الله غدًا الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية (بالجيزة) الساعة 7 مساءً.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويآنس وحدته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة».

وكانت جنازة والد الفنانة آية عبد الله، قد خرجت من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، عقب ظهر اليوم الأربعاء، فيما دُفن بمقابر العائلة.

وناشدت آية عبد الله، جمهورها مساء أمس، الدعاء لوالدها، حيث تدهورت حالته الصحية بشكلٍ كبير في الساعات الأخيرة من حياته، قائلة: «ممكن تدعو لبابا بالشفاء هو تعبان أوي».

اقرأ المزيد:

آية عبد الله: "نفسي أعمل دويتو مع تامر حسني"

آية عبد الله تستعد لطرح دعاء "حبيبي يا رب"

آية عبد الله تحيي حفلا فنيا بأرض مهبط الطائرات أمام جهاز "6 أكتوبر"

بالفيديو| المطربة آية عبد الله تطرح "سكر يا أمة" بمناسبة عيد الأم
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.