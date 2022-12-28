المطربة آية عبدالله: عزاء والدي غدا في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة

كشفت المطربة آية عبدالله، عن موعد عزاء والدها الراحل الدكتور محمد عبدالله، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، إذ طالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمن والمغفرة.

وكتبت آية عبد الله، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عزاء والدي الدكتور محمد عبد الله غدًا الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية (بالجيزة) الساعة 7 مساءً.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويآنس وحدته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة».

وكانت جنازة والد الفنانة آية عبد الله، قد خرجت من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، عقب ظهر اليوم الأربعاء، فيما دُفن بمقابر العائلة.

وناشدت آية عبد الله، جمهورها مساء أمس، الدعاء لوالدها، حيث تدهورت حالته الصحية بشكلٍ كبير في الساعات الأخيرة من حياته، قائلة: «ممكن تدعو لبابا بالشفاء هو تعبان أوي».