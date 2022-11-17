المطربة آية عبدالله تطرح «بعدك راحة» على «يوتيوب».. وجمهورها: صوت جميل

طرحت المطربة آية عبدالله، أغنية جديدة بعنوان «بعدك راحة»، وتعد الأغنية من الأعمال الفنية الغنائية التي تُضاف إلى رصيدها الغنائي.

مشاهدات أغنية «بعدك راحة» لـ آية عبدالله

وحققت الأغنية، منذ طرحها على يوتيوب، ما يقرب من 35 ألف مشاهدة، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، متمنين لها النجاح والتوفيق في أعمالها الجديدة، وجاءت التعليقات عليها: «مش معقول الجمال ده يا آية، كلمات معبرة ولحن جميل وطبعًا صوتك الأروع»، وقال آخر: «صوت جميل بالتوفيق والنجاح دائمًا».

أغنية «بعدك راحة» من ضمن ألبوم أصعب إحساس، الأغنية من كلمات إبراهيم سليمان، وألحان محمود جمال، وتوزيع إسلام الحسن.

آية عبدالله تكشف تفاصيل أغنية «بعدك راحة»

وأعربت المطربة آية عبدالله عن سعادتها بهذه الأغنية، التي ترصد قصة غنائية للفتيات الذين يختارون البعد عن الحب؛ لإعطائها فرصا للحبيب لتحسين العلاقة بينهم من طرفها، لكنه لم يساعدها في ذلك، ويقسو عليها فتقرر البعد، لتعلم بعد ذلك أن البعد راحة بالنسبة لها.