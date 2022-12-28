عاجل.. ابنة حسن عبدالمجيد تعلن عثورها عليه في فيصل: أصيب بغيبوبة سكر

أعلنت ابنة المطرب حسن عبد المجيد، عثورها على والدها، منذ قليل، بعد إصابته بغيبوبة سكر أثناء عودته إلى حدائق الأهرام قادما من عابدين.

وقالت آية حسن عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن والدها أصيب بغيوبية سكر على إحدى الطرق أثناء قيادته للسيارة، ما تسبب في توقف الطريق، وتعرف الناس عليه، حيث اصطحبوه إلى أحد أصدقائه بمنطقة فيصل.

سرقة هاتف المطرب حسن عبدالمجيد

وكشفت عن تعرض هاتف والدها للسرقة، لذلك لم تتكمن من الوصول إليه، ووجهت الشكر لكل الجمهور والصحفيين على جهودهم.