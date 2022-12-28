عاجل.. ابنة حسن عبد المجيد تستغيث عقب اختفاء والدها

استغاثت ابنة الفنان حسن عبد المجيد، بـ«الوطن»، عقب اختفاء والدها، خلال الساعات القليلة الماضية، دون علمها بمكان تواجده.

وقالت آية حسن عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والدها تحدث معها منذ ثلاث ساعات، وأخبرها بأن السكر مرتفع عنده، وأشعر بدخولي في غيبوبة، وأنه بمنطقة عابدين، فيما فقدت التواصل معه عبر هاتفه المحمول.

وأوضحت أنها ذهبت إلى مستشفى المنيرة، ومستشفى أحمد ماهر، ونقطة إسعاف عابدين، بالإضافة إلى أقسام الشرطة المحيطة للمنطقة.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، والمطرب حميد الشاعري، والمطرب عصام كاريكا، وأكدوا لها عدم معرفتهم بمكان تواجده.