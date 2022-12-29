5 فوائد لممارسة السباحة في الشتاء القارس.. منها إنقاص الوزن

كشف الدكتور محمد الشربيني، مدرس مساعد للرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية في جامعة كفر الشيخ، أن العديد من محترفي السباحة والهواة من المواطنين يهون هذه الرياضة في فصل الصيف، الذي يتميز بمناخ ذات ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح «الشربيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ممارسة السباحة في فصل الشتاء القارس والماء البارد، تعتبر ظاهرة صحية للغاية ولها فوائد جمة.

7 فوائد للسباحة في الشتاء القارس والماء البارد

وأشار المدرس المساعد للرياضيات المائية، إلى أن ممارسة السباحة بالشتاء القارس والماء البارد، لها 7 فوائد صحية يستفيد منها الإنسان، هي كالتالي:

- تعمل السباحة في الشتاء القارس والماء البارد على زيادة تدفق الدم في الأوردة والشرايين، وكذلك الشعيرات الدموية من أجل تدفئة جسم الإنسان، وهو الأمر الذي يعمل علي تحسين الدورة الدموية، علاوة على تقليل المخاطر الصحية التي تنتج عن ضعفها لدى الإنسان.

- تساهم السباحة في فصل الشتاء القارس والماء البارد في تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنها ترفع عدد خلايا الدم البيضاء في الدم داخل جسم الإنسان، وهو الأمر الذي يرفع من آليات التعامل والدفاع عن نفسه جراء التفاعل مع الظروف والمتغيرات المحيطة.

- حرق المزيد من السعرات الحرارية، علاوة على إنقاص الوزن لدى الإنسان.

- تعمل على إفراز الأندروفين بالمخ، كونه يعطي شعورا متميزا عند ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية.

فوائد صحية للسباحة في الشتاء القارس والماء البارد

- تعمل السباحة بالماء البارد والشتاء القارص في علاج الاكتئاب وتجاوز ذلك الأمر، وكذلك الشعور بالهدوء التام، والسعادة والاسترخاء، وتهدئة الضغط العصبي.