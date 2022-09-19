حمامات السباحة في أسوان.. «رياضة وترفيه وهروب من حر الصيف»

شهدت محافظة أسوان خلال الشهور الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وكانت غالبية الأيام فيها أجواء طقسية ساخنة تتجاوز الـ40 درجة مئوية، وحاول أهالي أسوان للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة بعدة طرق للتخفيف من صعوبة الجو التي كان أبرزها حمامات السباحة.

استغل بعض أهالي أسوان إجازة نهاية العام الدراسي للعام 2022، في الذهاب للمصايف في المحافظات الأخرى خاصة الإسكندرية ومطروح نظراً لأن عددا كبيرا من أهالي أسوان يمتلكون شققا سكنية أو حتى عائلاتهم متواجدون هناك، وأيضاً البعض ذهب للمحافظات المطلة على البحر الأحمر كمدينة الغردقة البحر الأحمر، أما الغالبية فقد قضوا إجازة الصيف داخل المحافظة من خلال السباحة في حمامات السباحة ونهر النيل.

حمامات السباحة بالأندية ملاذ الأسوانيين في الصيف

قال فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقاً في أسوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحقيقة أن الدولة جاهدة وفرت عددا كبيرا من حمامات السباحة التابعة لوزارة الشباب والرياضة داخل الأندية ومراكز الشباب الكبرى مثل أندية أسوان الرياضي والشمس بكيما ونادي أبو الريش وكذلك نادي كيما.

وتابع: «وعندنا في أسوان أيضا حمام تابع للاستاد الرياضي، كما ساهمت منطقة الصعيد للسباحة في نشر رياضة السباحة، ليس هذا فقط كما ساهمت المدارس الخاصة واللغات في توفير حمامات سباحة لكل أهالي أسوان بأسعار رمزية فغالبية اشتراك الترفيهي تصل فيه الفترة من 15 جنيها إلى 50 جنيها».

السباحة في بربر والمغارة

وتابع «عبدالحافظ»: «الفترات الترفيهية بحمامات السباحة كانت كفيلة لمواجهة الحر الشديد خلال الشهور المياه كما أن الأسوانيين لم يستغلوا حمامات السباحة في الأندية والمدارس فقط بل شاهدنا العديد من الأسر الأسوانية تسبح في مناطق معينة داخل نهر النيل كالجزر النيلية المعروفة سواء بربر وفوكس أو حتى منطقة المغارة التابعة لمركز أسوان، وهو الحال أيضاً في باقي مراكز المحافظة دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو».