عضو «القومي للأجور»: زيادة الحد الأدنى لعلاوة العاملين في القطاع الخاص

قال المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إن الدولة أكدت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليدخل القرار حيز التنفيذ بداية العام المقبل 2023 ليكون أول تطبيق له في شهر يناير، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وأضاف السقطي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المجلس يسعى لمواكبة قرارات زيادة الأجور في الدولة وكذلك في القطاع الخاص، موضحا أن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور الخاص بها إلى 3 ألاف جنيه ولذلك رفع القطاع الخاص الحد الأدنى إلى 2700 جنيه.

مناقشات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للقطاع الخاص

وأشار إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة وقبل منتصف العام المقبل 2023 سيكون هناك اجتماع آخر للمجلس لرفع الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه كالقطاع الحكومي.

وأشار إلى أنه لا توجد أي اعتراضات من قبل رؤساء الشركات الخاصة فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك لأن هناك الكثير من الشركات التي تعطي موظفيها مرتبات أعلى، مؤكدا أن ذلك يأتي لمواكبة تطورات الحالة الاقتصادية في العالم وحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص.